Тюменская область для сохранения лесов вооружилась новыми гусеничными тракторами

Новые гусеничные тракторы закуплены для сохранения лесов Тюменской области. Это стало возможным благодаря региональному проекту.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, в ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" поступили новые гусеничные тракторы "Агромаш ТГ90", закупленные в рамках регионального проекта "Сохранение лесов".

Шесть тракторов отправлены в лесничества Армизонского, Аромашевского, Вагайского, Викуловского, Сорокинского и Ялуторовского районов.

Тракторы будут использоваться для строительства и реконструкции лесных дорог противопожарного назначения, а также для уборки завалов и расчистки противопожарных барьеров на труднодоступных участках - в болотистых местах, там, где не проехать на колесной технике.

Андрей Абрамов, инженер по охране и защите леса 1 категории ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", рассказал: "Тракторы "Агромаш 90ТГ" закупаем в первый раз. С точки зрения эксплуатации они экономичные и ремонтнопригодные, в том числе в полевых условиях. Просты в обслуживании и не требуют особых затрат".

Модернизация автопарка ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", предусмотренная региональным и федеральным бюджетом, реализуется в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" в рамках национального проекта "Экология". Благодаря проекту за пять лет в Тюменской области увеличатся площади земель, покрытых лесом, за счет качества лесохозяйственного ухода, снижения ущерба от лесных пожаров, увеличения объемов лесовосстановления.

Напомним, в мае губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к главам муниципальных образований с требованием провести все необходимые мероприятия, чтобы минимизировать лесные и ландшафтные пожары. Дополнительно проинформировать жителей, о том, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа.