С августа в Екатеринбурге начнет работать сервис велошеринга

Начиная с августа в Екатеринбурге начнет работать велошеринг - сервис по прокату велосипедов через мобильное приложение.

Известно, что его планируют запустить по федеральной франшизе Lucky Bike: в пунктах проката будут антивандальные велосипеды с шинами из каучука без камер. Также на них будут специальные замки-блокираторы, показывающие местоположение каждого велосипеда. Сейчас в мэрии согласовывают точки, где разместят парковочные площадки, а всего в городе планируется 300 таких мест.

Первая партия велосипедов поступит, предположительно, в середине августа. Система начнет работать в центральной части Екатеринбурга, а затем распространится и на другие районы.

Как пишет Infox.ru, примерная стоимость услуги составит 120 руб. в сутки, 600 руб. в месяц и 999 руб. в сезон.

Как сообщало Накануне.RU, зимой этого года жителя Екатеринбурга отправили в колонию строгого режима за кражу 11 велосипедов.