Дни Тюменской области: в Ишиме открылась выставка "72VR"

В Тюменской области проходят мероприятия, посвященные грядущему 75-летию региона.

16 июля в ишимском Музее "Городская Управа" состоялось открытие выставки "72VR", приуроченной к Дню Тюменской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства, организаторы проекта тщательно подготовились к открытию выставки: найденные в фондах Ишимского музейного комплекса им. П.П.Ершова фотографии с изображениями наиболее значимых архитектурных памятников Ишима XIX-начала XX в.в. оцифровали, а затем объединили их с фотографиями современных улиц, сделанными в формате 3600.

С помощью VR-очков гости оказались на улицах города и смогли увидеть все изменения, произошедшие с ним за последние двести лет. Посетители выставки высоко оценили фото с видом на город и фото Городской управы, а также узнали историю "школы-магазина" из аудиогида, встроенного в VR-очки.

Для составления аудиогида организаторы совместно с сотрудниками музея проследили историю произошедших с городом изменений, и в интересной форме поделились новыми, малоизвестными фактами.

Напомним, день рождения Тюменской области отмечается в августе. "Наш регион поистине уникален. Это территория первопроходцев и героев, людей, способных на подвиги и настоящие, сильные чувства. Недаром характер у жителей области особый: закаленный, открытый ко всему новому", – заявлял губернатор региона Александр Моор.

Современная история Тюменской области началась в 1944 году. Именно в годы Великой Отечественной войны произошла первая индустриализация Тюмени. Второй экономический рывок в истории Тюменской области связан с грандиозным событием – открытием месторождений нефти и газа. Это точка отсчета. С этого момента Россия стала развиваться как энергетическая сверхдержава.

Шестидесятые годы ХХ века вписали в летопись Тюменской области, Югры и Ямала много знаменитых имен первопроходцев. Более 80 жителей региона отмечены высшей наградой Советского Союза – званием Героя Социалистического Труда. Среди них нефтяники, геологи, строители, лесозаготовители, работники сельского хозяйства.

Славные дела первопроходцев продолжает нынешнее поколение тюменцев.