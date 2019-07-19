10 Августа 2020
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Экономика В России
рубли, деньги (2015) | Фото: gazetafinansowa.net

В Госдуму внесен проект об увеличении страхового возмещения по вкладам до 10 млн рублей

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в "нижнюю палату" проект поправок в закон о страховании вкладов, который увеличивает сумму страхового возмещения с 1,4 до 10 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки будут распространяться на средства, полученные от продажи жилого помещения или земельного участка, получения наследства, исполнения решения суда и вклады, на которых хранятся деньги за компенсацию ущерба и субсидии. Эти суммы, как правило, значительно превышают лимиты возмещения, установленные законом, отмечают депутаты. При отзыве лицензий у банков и вкладчики могут рассчитывать на выплату оставшейся части вклада лишь после завершения процедуры реализации имущества кредитной организации.

Кроме того, законопроект распространяет страховую защиту на денежные средства НКО социальной направленности. Для них будет действовать лимит в 1,4 млн руб.

Законопроект, в случае его принятия, вступит в силу с января 2019 г.

Ранее во время отчета в Госдуме идею увеличения лимита возмещения поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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В Госдуму внесен проект об увеличении страхового возмещения по вкладам до 10 млн рублей

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Теги: Госдума, страхование вкладов, АСВ, отзыв лицензий, банки



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Ранее 01.12.2019 12:06 Мск Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн

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