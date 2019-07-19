В Прикамье двое детей получат от больницы по 500 тысяч за смерть матери из-за врачебной ошибки

Пермская краевая клиническая больница заплатит двум детям погибшей пациентки по 500 тыс. руб.компенсации морального вреда за , сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального суда.

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Две жительницы Прикамья обратились в суд, требуя от больницы компенсации морального вреда – осложнение, возникшее при проведении медицинской манипуляции врачом-гематологом, привело к смерти пациентки – матери истиц.

Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы, есть прямая связь между нарушением при оказании помощи и смертью пострадавшей. Вина врача в причинении пациентке смерти по неосторожности доказана, есть приговор. Суд взыскал с больницы в пользу каждой из двух истиц по 500 тыс. руб., позже решение оставила в силе краевая инстанция.