10 Августа 2020
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тюменский стальной мост, ремонт (2019) | Фото: admtyumen.ru

Первый тюменский стальной мост получит новую жизнь благодаря нацпроекту

Тюменский стальной мост на улице Челюскинцев получит новую жизнь. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, помимо ремонта дорожного покрытия, в программу нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году были включены ремонтные работы на нескольких мостах Тюменской области.

В областной столице по нацпроекту отремонтируют первый тюменский стальной мост на улице Челюскинцев. Его строительство продолжалось пять лет с 1956 по 1961 год.

Последний капитальный ремонт моста проводили еще в 1994-1995 годах.

В 2015 году у моста появился дублер, строительство которого заняло чуть больше года.

С тех пор по старому мосту через улицу Челюскинцев было организовано одностороннее движение в сторону Заречных микрорайонов, а по новому – в сторону города. Новая схема движения, по мнению дорожников, сократила время пути в час-пик на 30% и снизило нагрузку.

Однако все равно мост со временем потребовал ремонта, и с 16 июня на нем закрыто движение на время проведения ремонтных работ.

Сейчас работы в самом разгаре: дорожники меняют покрытие, барьерные ограждения, обновляют покрытие тротуаров. Идет ремонт опор, обновляют покраску металлических пролетных строений. Из текущего, косметического ремонт стал полноценным – бюджет нацпроекта с дополнительными выделенными средствами позволит провести работы в полном объеме и в срок – до 15 ноября.

тюменский стальной мост, ремонт(2019)|Фото: admtyumen.ru

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Первый тюменский стальной мост получит новую жизнь благодаря нацпроекту

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Теги: Тюменский стальной мост, Безопасные и качественные автомобильные дороги



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