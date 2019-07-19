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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

На Южном Урале по факту травмировании девочки, которая залезла в трансформатор, возбуждено уголовное дело

По факту травмирования девочки в трансформаторной будке следователи возбудили уголовное дело.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ЧП произошло вечером 1 июля этого года в Кусинском районе в поселке Магнитка. 5-летняя девочка играла с подругой возле трансформаторной подстанции. В какой-то момент она забралась внутрь будки, которая не была заперта, и получила удар током. Ребенок выжил, но получил тяжкий вред здоровью.

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и виновные должностные лица, которые не смогли обеспечить безопасное функционирование подстанции.

Также удалось установить, что травмированная девочка воспитывается в неблагополучной семье.

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На Южном Урале по факту травмировании девочки, которая залезла в трансформатор, возбуждено уголовное дело

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Теги: Магнитка, ток, удар, девочка, ребенок, травма, трансформаторная будка, уголовное дело



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Ранее 02.07.2019 11:14 Мск На Южном Урале 5-летняя девочка залезла в трансформаторную будку и ее ударило током

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