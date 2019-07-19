На Южном Урале по факту травмировании девочки, которая залезла в трансформатор, возбуждено уголовное дело

По факту травмирования девочки в трансформаторной будке следователи возбудили уголовное дело.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ЧП произошло вечером 1 июля этого года в Кусинском районе в поселке Магнитка. 5-летняя девочка играла с подругой возле трансформаторной подстанции. В какой-то момент она забралась внутрь будки, которая не была заперта, и получила удар током. Ребенок выжил, но получил тяжкий вред здоровью.

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и виновные должностные лица, которые не смогли обеспечить безопасное функционирование подстанции.

Также удалось установить, что травмированная девочка воспитывается в неблагополучной семье.