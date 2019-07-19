Уже не аномалия: Путин признал, что незаконная вырубка леса осложнила ситуацию с паводком в Иркутской области

Владимир Путин, находящийся с визитом в Иркутской области, согласился с мнением одной из местных жительниц о том, что наводнение было бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса.

При этом президент опроверг связь паводка с некими взрывными работами, о которых ходили слухи в регионе.

Несколько лет назад говорили о том, что произошедшее тогда наводнение было вызвано некими взрывными работами в Саянах, рассказала одна из участниц встречи.

По ее словам, это могло стать причиной и нынешнего наводнения, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее Путин назвал происходящие в Иркутской области мощные наводнения и пожары аномалией. "В 2,5 в России температура растет быстрее, чем в целом в мире. Вот посмотрите, что в Иркутской области происходит. И пожары там, и наводнения", - сказал президент.

Сегодня Путин прибыл в затопленный регион, где до сих не снят режим ЧС. Он проведет совещание о мерах по ликвидации последствий паводка.

Президент уже осмотрел районы подтопления и пункты временного размещения пострадавших.