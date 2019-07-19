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Экономика В России
МАКС-2015, ПМЗ, ПД-14, экспозиция (2015) | Фото:nakanune.ru

Американские двигатели для своих будущих МС-21 выбрали заказчики – ОАК

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) объяснили, почему для первой партии МС-21 корпорация "Иркут" (входит в ОАК) разместила закупку на 20 комплектов (по два двигателя в каждом) силовых установок PW1400G (производит их United Technologies – подразделение американской Pratt&Whitney).
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Несмотря на пожелания авиационных властей, заказчики будущих среднемагистральных самолетов хотят видеть на своих машинах иностранные движки. "Тип двигателя для серийных самолетов выбирает заказчик", – объяснили Накануне.RU в пресс-службе ОАК.

"Закупка двигателей PW1400G-JM осуществляется для выполнения твердых контрактов, в первую очередь, между корпорацией "Иркут" и лизинговой компанией "Авиакапитал-Сервис". "Авиакапитал-Сервис" имеет контракт с авиакомпанией "Аэрофлот", предусматривающий поставку самолетов МС-21-300 с двигателями PW1400G-JM", - отметили в корпорации.

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ПД-14 на авиасалоне МАКС

Там также добавили, что проект МС-21 изначально создается с двигателями двух типов: российским ПД-14 (производитель – "ОДК – Авиадвигатель") и зарубежным PW1400G-JM. Такое решение соответствует мировой практике, поскольку расширяет рынок сбыта самолета. В настоящее время самолеты МС-21-300 проходят сертификационные испытания с двигателями PW1400G-JM.

Стоит отметить, что у "Аэрофлота" и других отечественных перевозчиков уже есть не слишком приятный и комфортный опыт работы с машинами на отечественных двигателях – речь о "Суперджетах" и их движках SaM146 (их производит еще одно подразделение ОДК – "ОДК-Сатурн" – совместно с французской компанией SAFRAN Aircraft Engines). Ранее российские СМИ писали, что значительная часть поломок приходится на силовые установки SSJ-100, и что у "Суперджеты" больше других типов самолетов проводят на земле – в ожидании техобслуживания и ремонта.

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Американские двигатели для своих будущих МС-21 выбрали заказчики – ОАК

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Теги: мс-21, пд-14, оак, иркут, аэрофлот, двигатель, суперджет



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