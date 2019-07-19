Зеленский может отменить парад на День незалежности Украины

Украинский президент Владимир Зеленский может отменить проведение военного парада на День незалежности 24 августа. Об этом заявил его первый помощник Сергей Шефир.

Он отметил, что в 2014 году, по мнению многих военных, из-за парада в Киеве "какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт", что и привело к созданию Иловайского котла.

"Поэтому парад как популизм, мне кажется, не нужен", - сказал Шефир.

9 июля Зеленский заявил, что на Украине каждый год 24 августа "проходит военный парад, такой помпезный и точно недешевый", а лучше деньги выделить военным.

Как писало Накануне.RU, попадание украинских войск в Иловайский котел было вызвано не парадом, а ошибочным планированием, в том числе с участием нынешнего главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака.