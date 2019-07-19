10 Августа 2020
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Экономика Тюменская область
корова ферма молоко (2013) | Фото: Накануне.ru

"Мясокомбинат Ялуторовский" начал торговую экспансию в Сочи

Сельхозтоваропроизводители активно осваивают новые рынки сбыта, расширяют ассортимент, повышают качество продукции. Так, например "Мясокомбинат Ялуторовский" знакомит со своей продукцией жителей Сочи, сообщили Накануне.RU в департаменте агропромышленности Тюменской области.

Поставки на солнечный юг пока небольшие, но с определенной перспективой. А в уже стабильной географии поставок присутствуют Москва, Самара, Пермь, Екатеринбург, Югра, Ямал, Омск.

При этом предприятие не останавливается на достигнутом и регулярно экспериментирует с ассортиментом. Четыре новинки принесло только первое полугодие 2019 года. Среди них, например, набор для солянки и мясорастительные пельмени. Включается предприятие и в процесс импортозамещения, наладив выпуск аналога хамона — окорока свиного сыровяленого. При этом продукция продолжает завоевывать награды качества.

В первом полугодии нынешнего года мясокомбинат принял участие специализированной выставке производителей продуктов питания "Тюменская ярмарка — ПРОДЭКСПО-2019", где завоевал медали качества в номинациях "Новый вид продукции" и "Высокое качество продукции".

Добавим, 20 июля в зауральском селе Крестовское стартует Крестовско-Ивановской ярмарка. Там тюменские аграрии широко представят свою продукцию.

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"Мясокомбинат Ялуторовский" начал торговую экспансию в Сочи

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Теги: мясокомбинат Ялуторовский, рынок сбыта, торговля



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