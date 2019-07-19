В Зауралье мужчина убил знакомого, положил тело в его же машину и поджег

В Курганской области передано в суд уголовное дело в отношении 55-летнего жителя села Каминское.

В январе этого года он поссорился со своим 51-летним односельчанином, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В ходе ссоры он зарезал мужчину ножом, тело положил в машину убитого, а автомобиль поджег на трассе между Куртамышом и деревней Белая.

Машину злоумышленник сжег, думая, что так он сможет скрыть следы ножевого ранения своей жертвы.