Тюменские аграрии примут участие в зауральской Крестовско-Ивановской ярмарке

Тюменские аграрии представят плоды своих трудов на Крестовско-Ивановской ярмарке, что начнётся 20 июля в Шадринском районе Зауралья, сообщили Накануне.RU в тюменском областном департаменте агропромышленного комплекса.

Выставка достижений агропромышленных хозяйств пройдёт в селе Крестовское. Идея ярмарки зародилась ещё 160 лет назад. В прошлом году свою продукцию представили 210 различных сельхозпредприятий и сельских подворий, предпринимателей сферы переработки и общественного питания, мастеров декоративно-прикладного и ремесленного искусства. Ярмарку посетили более 15 тыс. человек.

В этом году тюменцы предложат гостям ярмарки познакомиться, в частности, со вкусом и качеством продукции частных сыроварен. Впервые такие предприятия появились в регионе три года назад. Производители чаще всего работают по итальянским и французским рецептам. Ассортимент производимых сыров включает в себя как твердые (качотта, качокавалло, проволоне), так и мягкие, "молодые" (моцарелла, халуми, проволо и другие).

Также гостей угостят ишимскими пряниками. Напомним, в марте 2017 г. на базе бывшего хлебозавода Ишима начала работу кондитерская фабрика по производству пряников "Сибирское лукошко". Продукция завоевала разные рынки. На VIII Межрегиональной агропромышленной выставке УФО компания стала призером в номинации "За производство высококачественной биологически безопасной продукции". На ярмарке производитель также намерен удивить гостей специально изготовленными сувенирными пряниками с изображением Курганском области. Ярмарка-торжок располагается на участке площадью в 20 га, вблизи трассы Курган — Шадринск неподалеку от храма Иоанна Предтечи.