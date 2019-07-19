10 Августа 2020
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Экономика Тюменская область
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Тюменские аграрии примут участие в зауральской Крестовско-Ивановской ярмарке

Тюменские аграрии представят плоды своих трудов на Крестовско-Ивановской ярмарке, что начнётся 20 июля в Шадринском районе Зауралья, сообщили Накануне.RU в тюменском областном департаменте агропромышленного комплекса.

Выставка достижений агропромышленных хозяйств пройдёт в селе Крестовское. Идея ярмарки зародилась ещё 160 лет назад. В прошлом году свою продукцию представили 210 различных сельхозпредприятий и сельских подворий, предпринимателей сферы переработки и общественного питания, мастеров декоративно-прикладного и ремесленного искусства. Ярмарку посетили более 15 тыс. человек.

В этом году тюменцы предложат гостям ярмарки познакомиться, в частности, со вкусом и качеством продукции частных сыроварен. Впервые такие предприятия появились в регионе три года назад. Производители чаще всего работают по итальянским и французским рецептам. Ассортимент производимых сыров включает в себя как твердые (качотта, качокавалло, проволоне), так и мягкие, "молодые" (моцарелла, халуми, проволо и другие).

Также гостей угостят ишимскими пряниками. Напомним, в марте 2017 г. на базе бывшего хлебозавода Ишима начала работу кондитерская фабрика по производству пряников "Сибирское лукошко". Продукция завоевала разные рынки. На VIII Межрегиональной агропромышленной выставке УФО компания стала призером в номинации "За производство высококачественной биологически безопасной продукции". На ярмарке производитель также намерен удивить гостей специально изготовленными сувенирными пряниками с изображением Курганском области. Ярмарка-торжок располагается на участке площадью в 20 га, вблизи трассы Курган — Шадринск неподалеку от храма Иоанна Предтечи.

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Тюменские аграрии примут участие в зауральской Крестовско-Ивановской ярмарке

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Теги: Крестовско-Ивановская ярмарка, сельское хозяйство



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