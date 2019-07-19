В Магнитогорске жительница дома, пострадавшего от взрыва, объявила голодовку

В Магнитогорске на балконе дома, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда, вывесили баннер с надписью "Голодовка". Фотография опубликована в паблике "Черное&Белое Магнитогорск" в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU

Жители дома рассказали, что голодовку объявила только одна квартира. В ней проживает женщина, которой отказали в выплате компенсации, поскольку квартира является муниципальной и не установлен факт проживания в этом доме.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

Сегодня в Магнитогорск с рабочим визитом приедет президент России Владимир Путин. Планируется, что глава государства встретится с врио губернатора Южного Урала Алексеем Текслером, а также введет в эксплуатацию агломерационную фабрику №5 Магнитогорского металлургического комбината. Однако президент не планирует посещать дом, где в результате взрыва 31 декабря произошло обрушение подъезда.