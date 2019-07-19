10 Августа 2020
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пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске, голодовка, (2019) | Фото: vk.com/magnitkacity

В Магнитогорске жительница дома, пострадавшего от взрыва, объявила голодовку

В Магнитогорске на балконе дома, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда, вывесили баннер с надписью "Голодовка". Фотография опубликована в паблике "Черное&Белое Магнитогорск" в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU

Жители дома рассказали, что голодовку объявила только одна квартира. В ней проживает женщина, которой отказали в выплате компенсации, поскольку квартира является муниципальной и не установлен факт проживания в этом доме.

пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске, голодовка,(2019)|Фото:vk.com/magnitkacity

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

Сегодня в Магнитогорск с рабочим визитом приедет президент России Владимир Путин. Планируется, что глава государства встретится с врио губернатора Южного Урала Алексеем Текслером, а также введет в эксплуатацию агломерационную фабрику №5 Магнитогорского металлургического комбината. Однако президент не планирует посещать дом, где в результате взрыва 31 декабря произошло обрушение подъезда.

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В Магнитогорске жительница дома, пострадавшего от взрыва, объявила голодовку

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, квартиры, голодовка, Владимир Путин,



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Развитие сюжета:

Ранее 19.07.2019 14:06 Мск В Магнитогорске женщина, объявившая голодовку, не обращалась в суд для установления факта проживания в доме

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