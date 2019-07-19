В Татарстане заявили, что не запрещали песни Бузовой и Шнурова в детском лагере

В Минмолодежи Татарстана заявили, что не запрещали исполнять на дискотеках в детских лагерях песни каких-либо групп и исполнителей.

Информация об этом появилась в Telegram-каналах. Была выложена фотография объявления в лагере "Лучистый" в Евпатории, где произошло массовое отравление детей из Татарстана, с заголовком "Список запрещенных музыкальных исполнителей" и логотипом Минмолодежи Татарстана.

Помощник министра по делам молодежи Алсу Саетова сообщила РИА Новости, что этот список - исключительно инициатива педсостава лагеря, которая никак не согласована с министерством.

Отметим, в списке значились 15 исполнителей, в том числе Ольга Бузова, "Ленинград", Элджей.

Напомним, в прошлом году в социальных сетях опубликовали список с песнями, запрещенными на дискотеках в детском оздоровительно-образовательном центре "Олимпиец" в Новгородской области. Воспроизводить запретили песни, содержащие бранную лексику, скрытый смысл или расовую или этническую дискриминацию.

В перечень якобы вошли такие исполнители как Скриптонит, Тимати, Face, Ольга Бузова, Монеточка, Pharaoh и Филипп Киркоров.

В Роспотребнадзоре заявили, что комментарии ведомства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, не относились к каким-либо конкретным песням известных российских исполнителей.