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суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге внучка фронтовика отсудила у него квартиру, подаренную президентом России

В Екатеринбурге внучка фронтовика через суд подтвердила право на его квартиру, подаренную президентом России.
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Как пишет издание "Вечерние ведомости", квартира была предоставлена ветерану по договору соцнайма, а его родственники решили оформить жилье в собственность. В итоге пенсионер отдал права на недвижимость внучке, тогда как сам был прописан в ней.

Известно, что в прошлом году зять фронтовика решил продать квартиру, но ветеран отказался. Произошла ссора, в ходе которой зять избил пожилого мужчину. Впоследствии агрессор был приговорен к исправительным работам.

В дальнейшем ветеран обратился в суд, чтобы вернуть квартиру, однако тот постановил, что пенсионер передал ее внучке добровольно и не нашел каких-либо оснований для отмены сделки. Тем не менее, за дедом оставили право проживания в квартире.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, впоследствии ветеран подал апелляцию, однако решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

Что касается спорной недвижимости, то ее фронтовик получил в 2013 году по указу Владимира Путина.

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В Екатеринбурге внучка фронтовика отсудила у него квартиру, подаренную президентом России

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Теги: квартира, суд, ветеран, Екатеринбург



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