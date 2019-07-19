Сотням ямальских рабочих "Запсибгазпром-Газификации" вернут многомиллионные долги по зарплате до конца июля

Составлен план возвращения долгов по зарплате, которые есть перед сотрудниками "Запсибгазпром-Газификация" – сотням людей там должны десятки миллионов. Полностью компания должна рассчитаться к 31 июля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, заявление о том, что рабочим не платят зарплату, появилось в соцсети. Деньги якобы задерживают на два с половиной месяца. Пострадавшие заявили, что "получили только аванс за май, хотя уже середина июля". При этом они не могут уволиться и уехать, "так как нет денег". Пострадавшие реконструируют набережную Надыма, а также строят жильё и социальные объекты в Пуровском и Надымском районах. Этим занимаются более 500 рабочих. По данным СКР, 630 рабочих не получили 48 млн руб..

18 июля руководитель должника по ВКС выступил на заседании антикризисного штаба при главе Надымского района. По данным директора, 24 млн руб., которые должны за апрель – май работникам, трудящимся в Пуровском и Надымском районах, вернули в день совещания. После встречи членов штаба утвержден график погашения долгов за июнь: директор обязался заплатить по счетам до 31 июля.