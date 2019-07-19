10 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский, президент Украины (2019) | Фото: Instagram, Владимир Зеленский

Зеленский демонстративно отказался работать со спикером Рады

Украинский президент Владимир Зеленский сделал новый демонстративный шаг накануне выборов в Верховную раду. Он заявил, что не видит смысла сотрудничать со вторым человеком в государстве - спикером нынешней Рады Андреем Парубием после его отказа созвать внеочередное пленарное заседание для рассмотрения президентских антикоррупционных инициатив за два-три дня до выборов.
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Как сообщало Накануне.RU, Зеленский демонстративно пошел на конфликт с Парубием, разыграв из себя сторонника борьбы с коррупцией и старой властью, которая этому препятствует.

Он отметил, что еще накануне инаугурации предлагал депутатам Рады снизить проходной барьер до 3% и убрать мажоритарную систему, но те отказались.

"К сожалению, очень многие партии не смогут преодолеть барьер в 5%, и это будет именно из-за господина Парубия. После его последнего ответа я не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с другим парламентом", - заключил Зеленский.

Заявление Зеленского является сугубо предвыборным шагом, поскольку нынешняя Рады и так закончила свою работу. Что касается предложения убрать мажоритарную систему, то именно Зеленский был заинтересован в этом больше других, поскольку это было самым верным способом на волне его рейтинга завести в парламент свою партию по максимуму, ведь в округах ее кандидатов могут потеснить "региональные бароны". Снижение же проходного барьера до 3% было "взяткой" тем силам, которые могли бы его поддержать в обмен на свое попадание в Раду.

Напомним, в конце мая он уже отказывался работать с нынешней Радой. Однако вскоре призвал голосовать за "реформаторские законопроекты", чтобы "хоть немного восстановить доверие общества". Очевидно, что Зеленский использует свое противостояние с Радой для пиара, как и показательные нагоняи чиновникам перед камерой. Судя по опросам, эта тактика возымела успех: по пропорциональной системе его "Слуга народа" может получить в новой Раде 50-60% из 225 голосов и сформировать правящую коалицию с минимальным привлечением в нее других фракций.

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Зеленский демонстративно отказался работать со спикером Рады

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Андрей Парубий, Верховная рада



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