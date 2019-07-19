10 Августа 2020
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чемпионат мира по футболу 2018 (2018) | Фото: Накануне.ru

Мундиаль не помог. Иностранные туристы не хотят ехать в российские города ЧМ

В 2019 г. поток иностранных туристов в города проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г. снизился на 45%-50%. Наиболее популярными городами стали Казань, Калининград и Екатеринбург, подсчитали эксперты онлайн-сервиса UFS.Travel. Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, приобрели ли российские города популярность и как изменился приток иностранных и российских туристов после мундиаля, передает корреспондент Накануне.RU.
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Во период проведения ЧМ, 11 российских городов проведения матчей суммарно приняли более чем на 40% туристов больше, въездной турпоток вырос в этих городах более чем на 50%, сообщал Ростуризм. Из 6,8 млн человек, посетивших города чемпионата, более 3,4 млн – иностранцы.

Продажи билетов из российских городов в Нижний Новгород в летний период (в числе других матчей стадион принимал ¼ финала между Францией и Уругваем) в 2019 г. упали на 22%, в Москву - на 46%, в Санкт-Петербург - на 33%. Продажи билетов в Екатеринбург сократились на 15%, незначительно уменьшился и турпоток в традиционно популярные Казань и Сочи.

Иностранный турпоток в города мундиаля снизился наполовину. Исключениями стали Казань, Калининград и Екатеринбург. Среди иностранных туристов, путешествующих на поезде, популярностью, помимо Москвы и Питера, пользовались Сочи, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

По данным последнего опроса UFS.Travel, если бы россияне смогли отправиться в любой город, принимавший ЧМ, то многие хотели бы посетить Калининград – за этот вариант отдали 19,4% голосов. Но привлекает он туристов не спортивными объектами, а современностью инфраструктуры и близостью к Европе. Популярностью пользуются спортивные объекты Сочи (19%), где помимо ЧМ проходила Олимпиада, и Казань (18,6%). В аутсайдерах остались Екатеринбург (4,7%), Ростов-на-Дону (3,8%), Нижний Новгород (3,5%), Волгоград (3,3%) и Самара (2,7%). Наименьшее число голосов набрал Саранск - всего 1,7%.

В Федеральном агентстве по туризму после завершения ЧМ говорили о долгосрочном эффекте от мундиаля для туристического потока. Там надеялись, что число внутренних туристов увеличится на 10-26%, туристов из-за рубежа – на 14-18%. Добавим, Российский футбольный союз ранее оценил стоимость программы сохранения наследия Чемпионата мира по футболу в 16 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, на футбольных матчах, которые проходят на стадионах, построенных к мундиалю, трибуны остаются полупустыми.

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Мундиаль не помог. Иностранные туристы не хотят ехать в российские города ЧМ

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Теги: чемпионат мира по футболу, UFS.Travel, туризм, Ростуризм



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