Прокуратура начала проверку после возвращения в Сургут самолета, вылетевшего во Внуково

10 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Прокуратура начала проверку после возвращения в Сургут самолета, вылетевшего во Внуково

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после возвращения в аэропорт вылета самолета Boeing 737-500 авиакомпании Utair, который должен был из Сургута лететь в Москву.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, самолет вернулся "в связи с технической неисправностью". "Судно вернулось в аэропорт вылета и совершило посадку в 11 часов в штатном режиме. На борту находилось 116 пассажиров, из них 14 детей, 5 членов экипажа", - говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе Utair Накануне.RU сообщили, что борт вернулся в аэропорт вылета из-за датчика кондиционирования. Посадка прошла в штатном режиме.

Напомним, самолет вылетел рейсом UT286 Сургут – Москва в семь утра по местному времени. Он должен был приземлиться во Внуково в 10.00 мск. Однако, набрав высоту в 10 км, в районе Ханты-Мансийска борт снизился до 3 км, развернулся, на подлёте к Сургуту выполнил около десятка кругов (возможно, вырабатывая топливо) и приземлился в аэропорту вылета.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратура начала проверку после возвращения в Сургут самолета, вылетевшего во Внуково

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прокуратура, utair, сургут-москва, возвращение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.07.2019 10:00 Мск В Utair озвучили причину возвращения в Сургут самолёта, который должен был улететь в столицу
Ранее 19.07.2019 09:43 Мск Летевший в Москву из Сургута Boeing 737 вернулся в аэропорт вылета
Ранее 19.07.2019 08:26 Мск Названа причина незапланированной посадки "Боинга" в екатеринбургском аэропорту Кольцово
Ранее 19.07.2019 06:58 Мск Boeing 737, летевший из Самары в Сургут, вынужденно сел в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров