Прокуратура начала проверку после возвращения в Сургут самолета, вылетевшего во Внуково

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после возвращения в аэропорт вылета самолета Boeing 737-500 авиакомпании Utair, который должен был из Сургута лететь в Москву.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, самолет вернулся "в связи с технической неисправностью". "Судно вернулось в аэропорт вылета и совершило посадку в 11 часов в штатном режиме. На борту находилось 116 пассажиров, из них 14 детей, 5 членов экипажа", - говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе Utair Накануне.RU сообщили, что борт вернулся в аэропорт вылета из-за датчика кондиционирования. Посадка прошла в штатном режиме.

Напомним, самолет вылетел рейсом UT286 Сургут – Москва в семь утра по местному времени. Он должен был приземлиться во Внуково в 10.00 мск. Однако, набрав высоту в 10 км, в районе Ханты-Мансийска борт снизился до 3 км, развернулся, на подлёте к Сургуту выполнил около десятка кругов (возможно, вырабатывая топливо) и приземлился в аэропорту вылета.