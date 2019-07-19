На Южном Урале утонул 8-летний мальчик

На Южном Урале утонул 8-летний мальчик. По данному факту проводится доследственная проверка.

Трагедия произошла вечером 18 июля на озере Большой Бугодак. По предварительным данным, ребенок купался в водоеме со сверстником.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.