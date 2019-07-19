10 Августа 2020
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Политика Сибирский ФО В России
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов (2018) | Фото:

"Просто неловкая ситуация". В аппарате "красного" главы Хакасии объяснили, как он перепутал Герострата с Геродотом

Когда глава Хакасии Валентин Коновалов говорил о Герострате вместо Геродота, он оговорился. Об этом рассказал пресс-секретарь руководителя республики Максим Усов.

"В свободное время глава Хакасии читает Геродота, поскольку увлекается историей. Поэтому во время интервью, когда стало к месту привести пример Герострата, Валентин Коновалов оговорился и назвал Геродота. Просто неловкая ситуация, в которую может попасть любой человек", - заявил он.

В интервью агентству "Хакасия" губернатор Валентин Коновалов, говоря о том, что он не хочет славы любой ценой, перепутал историка Геродота с поджигателем храма Артемиды Геростратом.

"Не хотелось бы славы Геродота, да? Сегодня прилагаю все усилия, чтобы то доверие, которое было оказано на выборах, воплотить в реальные плоды", - сказал Коновалов.

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"Просто неловкая ситуация". В аппарате "красного" главы Хакасии объяснили, как он перепутал Герострата с Геродотом

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Теги: КПРФ, Герострат, Геродот, Хакасия, Коновалов



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