Свердловский избирком зарегистрировал шестого кандидата на довыборы в Госдуму

Сегодня, 19 июля, на заседании избирательной комиссии Свердловской области было принято решение о регистрации Игоря Рузакова кандидатом в депутаты Государственной думы по Серовскому избирательному округу №174.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, Рузаков стал шестым зарегистрированным кандидатом. Представителю российской экологической партии "Зеленые" было выдано соответствующее удостоверение. Кроме этого, теперь сведения о нем будут включены в информационный плакат и текст избирательного бюллетеня для голосования.

Напомним, довыборы в Госдуму состоятся осенью этого года. Ранее от Свердловской области на них было зарегистрировано пять кандидатов.