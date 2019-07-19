10 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

"Царствуй на страх... подчинённым"? В Тюменской области полицейские заявили о травле

В Тюменской области сотрудники одного из отделов полиции пожаловались на произвол со стороны начальника – якобы тот заставляет подчинённых мыть полы, а в случае их увольнения звонит в другие отделы полиции, куда те хотят устроиться, и "поливает грязью" бывших подчинённых, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Обращение появилось в одной из групп "ВКонтакте". Авторы рассказывают, что глава межмуниципального отела полиции "Голышмановский" Александр Лазарев "возомнил себя царём" – якобы он делает, что хочет, но только не занимается делами отдела. В тексте говорится, что "дежурные должны мыть полы, а зимой убирать снег перед приходом руководителя", который "заправляет личный автомобиль за счёт ОВД".

Есть и другие жалобы. В частности, составители письма заявили, что, "когда приходит время получать премии, их якобы выписывают только "приближённым" Лазарева, причём часть сумм после передают главе отдела". А если кто-то из сотрудников хочет уволиться, процесс идёт несколько недель, после чего на потенциальное место работы бывших подчинённых якобы звонит Лазарев, начиная "поливать" грязью тех, кто ещё недавно работал под его началом.

Глава пресс-службы областного управления МВД Светлана Новик рассказала Накануне.RU, что началась проверка изложенной в материале информации. Будет сформирована комиссия, куда войдут представители службы собственной безопасности, инспекции по личному составу и других служб. Вскоре она отправится на место, чтобы разобраться в правдивости "крика души" полицейских.

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"Царствуй на страх... подчинённым"? В Тюменской области полицейские заявили о травле

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Теги: Голышманово, полицейские, жалоба



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