Путин посоветовал семье, пострадавшей от наводнения в Иркутской области, съездить отдохнуть

Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Иркутскую область пообщался с семьей, пострадавшей от наводнения в городе Тулуне.

Путин поинтересовался, есть ли у них желание съездить отдохнуть. "Поезжайте, отдохните", - цитирует его Regnum.

В пункте временного размещения, куда приехал Путин, мальчик рассказал, что его детский сад утонул, но его ремонтируют. Путин в ответ пообещал, что вскоре приедет вновь, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.

Позже глава государства проведет совещание о мерах по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились 4,3 тыс. человек, в том числе и 743 ребенка.

Сообщалось, что ликвидацию последствий паводка в Иркутской области закончат к 20 июля.