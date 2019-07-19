Как в Черкесске? В Комсомольске-на-Амуре сняли с выборов выдвиженцев от КПРФ

У КПРФ возникли проблемы на выборах в Хабаровском крае. Кроме довыборов в Госдуму, где коммунисты выставили звезду политических ток-шоу, преподавателя Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, во втором по размеру городе региона Комсомольске-на-Амуре 8 сентября будут выбирать мэра и депутатов городской думы. Накануне стало известно, что избирком снял с выборов выдвиженца на пост мэра от КПРФ Сергея Юганова, а также пять выдвиженцев в гордуму по одномандатным округам.

Николай Платошкин, который ранее обещал "выкинуть ЕР" из столицы, но выдвинутый на выборы в Хабаровском крае, в разговоре с Накануне.RU заявил, что на этом борьба на Дальнем Востоке не закончена и "партию власти" ожидает сюрприз.

"В "Единой России" пусть не радуются, сюрприз с кандидатом на пост мэра будет. Будет хуже для них, будет другой кандидат, который им понравится еще меньше", - заявил он.

Между тем в руководстве КПРФ высказывают неоднозначную оценку произошедшего. По мнению секретаря ЦК КПРФ, депутата Госдумы Сергея Обухова, неудачливые кандидаты могли по каким-то причинам сами отнести негодные документы в избирком.

"Пока мне видится все, как "закладка", сделанная предыдущим руководством (отделения КПРФ в Комсомольске-на-Амуре). Они (незарегистрированные кандидаты) просто использовали свой пакет документов, а не тот, который им давала партия", - заявил Обухов Накануне.RU.

Незарегистрированный кандидат на пост мэра Комсомольска-на-Амуре Сергей Юганов назвал отказ в регистрации "предсказуемым" из-за проволочки в подаче документов.

"Это был предсказуемый результат, девять голосов против одного. С документами вышла проволочка. Во-первых, просрочка дня извещения о выдвижении: партия известила комиссию на полдня позже, чем положено по регламенту. Справку об отсутствии счетов за границей, соответственно, тоже предоставил позже положенного. Посмотрим с юристом, что можно сделать, возможно, будем оспаривать", – рассказал Юганов изданию "Губерния".

Напомним, что ранее в Черкесске избирком снял целый список КПРФ на выборах в парламент Карачаево-Черкесии. Сторонники партии в понедельник, 15 июля, вышли на митинг с требованием разрешить кандидатам от КПРФ избираться. Вскоре стало известно, что ЦПЭ МВД по КЧР был задержан первый секретарь комитета Карачаево-Черкесского регионального отделения КПРФ Кемал Бытдаев.