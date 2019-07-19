10 Августа 2020
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Политика Курганская область
Яков Сидоров, баннер (2019) | Фото: Накануне.RU

"Нет залетному хищнику". В Кургане кандидата в губернаторы настойчиво просят убрать баннеры

В Курганской области перед выборами губернатора региона разразился настоящий скандал.

Как рассказал Накануне.RU кандидат в губернаторы от КПРФ Яков Сидоров, в его отношении готовится провокация.

"18 июля ко мне приехали молодые, симпатичные, вежливые люди, которые пояснили, что от них поступит предложение, от которого нельзя отказаться. Суть предложения - я должен демонтировать свои баннеры, которые находятся на шоссе Тюнина от Кургана до Увала и от Увала в сторону поселка Кетово", - отметил коммунист.

Речь идет о трех баннерах. Первый расположен около строительного рынка, второй баннер располагается около бывшего поста ГИБДД, и третий - напротив поворота в Кетово.

Яков Сидоров(2016)|Фото:Накануне.RU

"Просьба эта исходила от молодых людей, а первоисточником ее выступил, как они пояснили, очень уважаемый человек, ну просто очень уважаемый человек, которому не нравится, что баннеры там размещены. Поскольку они его имя не назвали и не объяснили, почему же я должен эти баннеры убрать, кроме его желания, я не буду тоже предполагать и угадывать фамилию. Я назову его условно "хищник", - отметил Сидоров.

На плакатах коммуниста написал лозунг: "Выбираем губернатора - не залетного хищника, а народного защитника". В социальных сетях местные жители предположили, что "залетный хищник" - это якобы бывший тюменский чиновник, а ныне врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, который идет на выборы самовыдвиженцем, но при финансовой поддержке "Единой России", а "народный защитник" - это якобы Яков Сидоров.

"Так вот - этому "условному хищнику" не понравились мои баннеры и он предпринимает попытки их убрать. На мой вопрос: "Что же будет, если я откажусь их убрать?" мне молодые люди пояснили, что законных способов убрать баннеры нет. Поэтому, скорее всего, их спилят вместе с конструкцией. Я вчера вечером проехал - баннеры на месте", - сказал коммунист.

Яков Сидоров, баннер(2019)|Фото: Накануне.RU

Как добавил Сидоров, эта история имеет продолжение - утром 19 июля ему пришло якобы официальное письмо от медиахолдинга "Область 45", по крайней мере, на нем есть подпись директора и кандидата в депутаты Курганской городской думы от "Единой России" Татьяны Хильчук. Стоит отметить, что баннеры размещены на конструкциях, которые принадлежат медиахолдингу "Область 45".

"В мой адрес поступило предложение переместить мои баннеры подальше за город. Я не считаю возможным и нужным делать этот перенос. Мои баннеры висели и будут висеть там, где они были размещены, нравится это кому-то или не нравится. Господам хищникам и их оруженосцам я хочу сказать следующее - нас действительно мало, но мы все в красном. Поэтому всего вам доброго", - отметил Сидоров.

Получить комментарий у Татьяны Хильчук не удалось, она находится в отпуске.

Обновлено: Ситуацию прокомментировал главный редактор медиахолдинга "Область 45" Александр Тетерин: "Как видно из документа, который демонстрирует Яков Сидоров, он адресован Виктору Леонидовичу. У Сидорова совершенно другое имя и отчество - Яков Семенович. Очевидно, что то коммерческое предложение, которое демонстрируется, отправлено не ему. Мы – коммерческая организация, занимаемся бизнесом и зарабатываем деньги. У нас появились свободные рекламные поверхности, которые мы стремимся продать рекламодателям. Обычная работа коммерческого отдела, когда наши клиенты информируются о новых рекламных возможностях, которые могут быть им интересны. Предложения убрать рекламу Якова Сидорова с тех рекламных поверхностей, где она сейчас размещена, в данном коммерческом предложении нет. А понятие отдаленных мест у каждого свое. В предложении, например, указан проспект Голикова. Это Заозерный микрорайон. Задаюсь вопросом: для Якова Семеновича Сидорова Заозерный является отдаленным местом, "подальше от города", как он выразился? И последнее. Татьяна Юрьевна Хильчук находится в отпуске в связи со своим выдвижением в городскую думу Кургана. Поэтому на коммерческом предложении стоит подпись коммерческого директора. Наши юристы сейчас изучают законные возможности для досрочного прекращения действия договора".

Напомним, выборы губернатора Курганской области состоятся 8 сентября этого года. Бороться за кресло главы региона будут четыре кандидата - Татьяна Майборода от "Справедливой России", Юрий Ярушин от ЛДПР, Яков Сидоров от КПРФ и Вадим Шумков как самовыдвиженец при поддержке партии "Единая Россия".

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"Нет залетному хищнику". В Кургане кандидата в губернаторы настойчиво просят убрать баннеры

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Теги: Курган, КПРФ, Яков Сидоров, Вадим Шумков, выборы, баннеры, избирательная кампания



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