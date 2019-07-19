СКР назвал предварительную причину "задымления" в самолете Nordwind в Шереметьево

Следователи, проверяющие инцидент с самолетом Nordwind в Шереметьево, установили вероятную причину "задымления" в салоне, из-за которого был отложен рейс в Ереван в ночь с 18 на 19 июля.

"Предварительно установлено, что причиной авиационного события является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон. Следов возгорания и пожара не установлено. Агрегаты судна признаков повреждений не имеют. Угрозы для здоровья пассажиров в результате отмеченного авиационного события не имелось", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московского межрегионального СУТ СКР.

В СКР отметили, что у обратившихся за помощью пассажиров признаков удушения и отравления дыхательных путей не фиксировалось. Ранее сообщалось, что за помощью к врачам обратились восемь человек, двое были госпитализированы. По неподтвержденным данным, все они получили небольшие травмы в ходе эвакуации.

"Следует отметить, что благодаря слаженным и умелым действиям экипажа воздушного судна эвакуация пассажиров прошла в штатном режиме. Всем обратившимся была незамедлительно оказана психологическая и медицинская помощь", - добавили в СКР.