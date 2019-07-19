СМИ сообщили о беременности 52-летней Николь Кидман

52-летняя актриса Николь Кидман ждет ребенка. Такую шокирующую новость сообщил таблоид The Star. По его данным, голливудская звезда прошла процедуру ЭКО, и первая же попытка оказалась удачной – якобы, Николь находится на совсем небольшом сроке, но об "интересном положении" она уже сообщила некоторым друзьям.

История кажется довольно странной, если учесть, что младшая дочь Николь и Кита была выношена суррогатной матерью, а в браке с Томом Крузом актриса пережила беременность, закончившуюся неудачей. Всего у Кидман четверо детей: усыновленные в браке с Крузом сын и дочь и две дочери от Урбана.