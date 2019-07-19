В Челябинске полицейский поймал младенца, которого пьяный отец бросил на асфальт

В Челябинске 25-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство месячного сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел днем 10 июля около одного из домов в Металлургическом районе.

По версии следствия, пьяный мужчина поссорился с матерью своего ребенка. Он выхватил у нее сына и стал угрожать, что бросит его на землю и убьет. Женщина вызвала в полицию.

Во время задержания обвиняемый бросил ребенка, но полицейский смог его поймать.

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.