РЖД проверит сообщения о BlaBla-поезде из Петербурга в Москву

Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине.

В СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что клиент забронировал через сервис поездку из Петербурга в Москву за 1,3 тысячи рублей.

В ОЖД проверят, является ли эта информация достоверной, передает РИА Новости. Изучаются видео с камер видеонаблюдения на вокзалах, анализируются средства фиксации работы локомотивных бригад.

Между тем, напомним, российские перевозчики в очередной раз попытаются закрыть сервис BlaBlaCar. Компания "ТрансЛайн" (автобусы) собирается потребовать блокировки сайта и мобильного приложения французского проекта в арбитражном суде. Истец утверждает, что BBC способствует нелегальным перевозкам. Эксперты при этом не верят, что у перевозчиков есть реальные шансы запретить сервис.

В прошлом году "Объединение автопассажирских перевозчиков" уже подавало коллективный административный иск в Таганский суд Москвы. Они сетовали на катастрофический ущерб рынку, наносимый водителями, пользующимися приложением.