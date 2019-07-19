10 Августа 2020
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Происшествия В России
BlaBlaCar (2019) | Фото:Flickr

РЖД проверит сообщения о BlaBla-поезде из Петербурга в Москву

Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине.

В СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что клиент забронировал через сервис поездку из Петербурга в Москву за 1,3 тысячи рублей.

В ОЖД проверят, является ли эта информация достоверной, передает РИА Новости. Изучаются видео с камер видеонаблюдения на вокзалах, анализируются средства фиксации работы локомотивных бригад.

Между тем, напомним, российские перевозчики в очередной раз попытаются закрыть сервис BlaBlaCar. Компания "ТрансЛайн" (автобусы) собирается потребовать блокировки сайта и мобильного приложения французского проекта в арбитражном суде. Истец утверждает, что BBC способствует нелегальным перевозкам. Эксперты при этом не верят, что у перевозчиков есть реальные шансы запретить сервис.

В прошлом году "Объединение автопассажирских перевозчиков" уже подавало коллективный административный иск в Таганский суд Москвы. Они сетовали на катастрофический ущерб рынку, наносимый водителями, пользующимися приложением.

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РЖД проверит сообщения о BlaBla-поезде из Петербурга в Москву

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Теги: РЖД, попутчик, Blablacar



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