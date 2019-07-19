В мэрии Екатеринбурга назвали возможную причину появления маслянистого пятна на городском пруду

В мэрии Екатеринбурга выступили с заявлением после появления маслянистого пятна на акватории городского пруда.

Напомним, странное пятно появилось сегодня в непосредственной близости от Макаровского моста. Природоохранная прокуратура проводит свою проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, специалисты комитета по экологии администрации Екатеринбурга сделали предположение, что появление пятна связано с работой подрядчика по реконструкции Макаровского моста.

"Сейчас они встречаются с подрядчиком, чтобы подтвердить или опровергнуть свои предположения. Будет выясняться, какие работы велись на мосту и были ли утечки каких-либо материалов", - отметили в городской администрации.