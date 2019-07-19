Компания Тимченко требует с Антипинского НПЗ 3 млрд

Крупнейший частный железнодорожный оператор подвижного состава в сегменте перевозок нефти и нефтепродуктов компания "Трансойл" подала в московский арбитраж гражданский иск к Антипинскому НПЗ. Сумма требований превышает 3 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.

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"Трансойл", напомним, уже участвует в деле о банкротстве Антипинского НПЗ: компания подала апелляционную жалобу на решение суда принять к производству иск о самобанкротстве завода. Слушания назначены на 1 августа, из-за жалобы суд Тюменской области отложил рассмотрение банкротного дела.

Иск о взыскании 3,1 млрд руб. зарегистрирован в картотеке суда 18 июля, но еще не принят к производству.

Основным бенефициаром "Трансойла" является Геннадий Тимченко, он контролирует 80% компании. Еще 13% принадлежит олигархам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову, 7% — у совладельца Globaltrans Андрея Филатова.

Как сообщало Накануне.RU, АНПЗ оценил свои долги в 346 млрд руб. Летом у завода сменился собственник: от группы "Новый поток" контроль перешел к СП азербайджанской SOCAR и Сбербанка. Глава Сбербанка Герман Греф подал заявление в полицию о хищении кредитных средств, выделенных на строительство завода. Подозреваемым проходит совладелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ему вменяется хищение 1,29 млрд руб. Бизнесмен арестован на два месяца, одновременно в розыск объявлен экс-гендиректор завода Дмитрий Лисовиченко, который, по мнению Сбербанка, тоже участвовал в махинациях.