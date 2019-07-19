В Челябинске УФАС потребует через суд убрать рекламу спа-салона на Кировке

В Челябинске УФАС признало противоречащей законодательству рекламу спа-салона на объекте культурного наследия на Кировке и потребовало убрать рекламу. Однако предприниматель предписание не исполнил. Теперь ведомство намерено обратиться в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Баннерные полотна с рекламой спа-салона размещаются на окнах здания, расположенного на ул. Кирова, 139. На рекламе изображены женские силуэты, а также текстовая информация: "Private-zone", "Vip-spa", "Spa Erotic-club", "Нескромные удовольствия".

Предпринимателю было выдано предписание о прекращении распространения данной рекламы, однако он его не исполнил. Теперь УФАС готовит к подаче в суд исковое заявление о запрете распространения данной рекламы.

Кроме того, за неисполнение предписания антимонопольного органа предпринимателю грозит штраф в размере до 20 тыс. руб.