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Происшествия Свердловская область
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

"Это возмутительно": Куйвашев высказался о повреждении арт-объекта Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев высказался по ситуации с арт-объектом "Супрематический крест" российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса, который сегодня едва не уничтожили в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, губернатор выразил свое возмущение происходящим.

Сегодня утром коммунальные работники Орджоникидзевского района стали замазывать гудроном и асфальтом масштабную работу Покраса Лампаса, совершенно легально созданную в рамках фестиваля "Стенограффия". В данный момент техника остановлена.

Как написал Евгений Куйвашев в своем Instagram, сейчас проводится "разбор полетов".

"Будем думать, как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством, и произошедшее - возмутительно", - отметил губернатор.

арт-объект "Супрематический крест" российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

Ситуацию также прокомментировали в мэрии Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, 19 июля на площади Первой пятилетки проводились работы по ремонту пешеходного перехода, в результате чего была повреждена работа Покраса Лампаса. Как заверили в мэрии, виновные будут наказаны, а днем глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко проведет оперативное совещание по инциденту.

арт-объект "Супрематический крест" российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

По данным администрации, ремонт пешеходного перехода проводится в связи с многочисленными обращениями жителей района. В мэрии добавили, что произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо, поэтому работа художника будет обязательно восстановлена.

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"Это возмутительно": Куйвашев высказался о повреждении арт-объекта Покраса Лампаса в Екатеринбурге

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Теги: Покрас Лампас, Куйвашев, Екатеринбург



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