10 Августа 2020
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Общество В России Москва
аэропорт Шереметьево (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: При "угрозе безопасности РФ" спецслужбы получат возможность отменить любой международный рейс из России

Минтранс предлагает ввести новые правила допуска перевозчиков к международным рейсам. Во-первых, авиакомпании должны будут предоставлять подробную информацию об экипаже и пассажирах в Росавиацию. Во-вторых, по требованию ФСБ может быть отменен любой рейс за границы России – с формулировкой "из-за угрозы безопасности РФ", пишет "Коммерсант".

По данным издания, сейчас проект постановления правительства с изменениями проходит публичное обсуждение, в силу они могут вступить уже в 2020 году.

Данные о количестве и национальности членов экипажа и пассажиров, наименовании груза, графике полета и т.д. нужно будет подавать в Росавиацию не позднее чем за 30 минут до вылета. Если компания не будет предоставлять данные, ей грозит отстранение от международных полетов на срок от месяца до года. Правда, эксперты говорят, что такие данные компании и так сейчас собирают.

Кроме того, Росавиация также получит право запрещать конкретные полеты при получении информации "об угрозе безопасности РФ" от "уполномоченного ФОИВ". В документе не уточняется, что подразумевается под угрозой безопасности. Источники издания на рынке утверждают, что фактически инициатор новых правил — ФСБ.

 

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СМИ: При "угрозе безопасности РФ" спецслужбы получат возможность отменить любой международный рейс из России

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Теги: международные рейсы, угроза безопасности, новые правила, росавиация, спецслужбы



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