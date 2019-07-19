Путин прибыл в Иркутскую область: проведет совещание и осмотрит районы подтопления

Владимир Путин вновь прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от масштабного наводнения.

Глава государства проведет совещание о мерах по ликвидации последствий паводка, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент также осмотрит районы подтопления и пункты временного размещения пострадавших.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. 25 человек погибли, семь числятся пропавшими без вести.

Наводнение в регионе началось после сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

Кроме того, в затопленном регионе обострилась ситуация с пожарами. Так, высокие и чрезвычайно высокие классы пожарной опасности установились на территории более 20 районов.

Путин объяснил происходящие в Иркутской области мощные наводнения и пожары аномалией. "В 2,5 в России температура растет быстрее, чем в целом в мире. Вот посмотрите, что в Иркутской области происходит. И пожары там, и наводнения", - сказал президент.