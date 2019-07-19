10 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов (2016) | Фото: perm.ru

Прекращено уголовное дело бывшего министра из Прикамья, которому вменяли незаконное выделение субсидий "Свинокомплексу "Пермский""

Прекращено уголовное дело бывших министра сельского хозяйства Прикамья Ивана Огородова и замминистра Людмилы Ковровой, которым вменяли незаконное выделение "Свинокомплексу "Пермский" многомиллионных субсидий, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в августе 2017 г. стало известно, что краевое управление ФАС нашло нарушения при выделении "Свинокомплексу "Пермский" 207 млн руб. Нарушение ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции выразилось в незаконном порядке выдачи денег и создании преимуществ для организации: условия выдачи субсидии специально создали под ООО. По версии следствия, незаконная операция прошла в конце 2016 — начале 2017 гг. Дело возбуждено по материалам проверки Контрольно-счетной палаты. Экс-министр организовал и руководил преступлением: он якобы поручил Ковровой заключить соглашение между минсельхозом и организацией, на основании которого и направили многомиллионный транш. Деньги ушли на погашение просроченной кредиторской задолженности компании за поставку свиней. Чиновников не задерживали, меру пресечения не избирали. Позже министерство сельского хозяйства потребовало вернуть все деньги.

Уголовное дело прекращено, сообщает Prime. Теперь и Огородов, и Коврова имеет право на реабилитацию.

Отметим, ранее Огородов уже мелькал в криминальных сводках: он проходил по делу о растрате на птицефабрике "Менделеевская". Это уголовное дело также было прекращено, экс-чиновник даже получил 80 тыс. руб. компенсации за незаконное преследование.

Напомним, ранее не так радужно закончились уголовные преследования экс-коллег Огородова. Экс-глава минсвязи Евгений Балуев получил шесть лет условно и штраф в 800 тыс. руб. за незаконные траты 57,5 млн руб. при строительстве сети МФЦ. Бывший министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев наказан за многомиллионную взятку, А экс-глава минспорта Павел Лях получил три года условно за "обогащение" на 23,6 млн руб.. во время реконструкции стадиона "Динамо".

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Прекращено уголовное дело бывшего министра из Прикамья, которому вменяли незаконное выделение субсидий "Свинокомплексу "Пермский""

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Теги: Иван Огородов, Людмила Коврова, уголовное дело, ООО Свинокомплекс Пермский, субсидия



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