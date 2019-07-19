СКР начал проверку после инцидента с самолетом Nordwind в Шереметьево

СКР начал проверку после инцидента с самолетом авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево. Во время рулежки на ВПП, якобы, произошло задымление в передней части салона.

Московское межрегиональное СУТ СКР проверяет ситуацию на борту, который должен был вылететь ночью из Москвы в Ереван.

"По предварительным данным, сегодня, примерно в 1 час 4 минуты, на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва - Ереван, при рулежке на взлетно-посадочно полосе, произошло задымление кабины передней части самолета. Командиром воздушного судна было принято решение об экстренной эвакуации пассажиров, в связи с чем были надуты спасательные трапы. На борту находилось 173 пассажира и 12 членов экипажа", - говорится в сообщении управления.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в аэропорту Шереметьево сообщили о восьми пострадавших и двух госпитализированных пассажирах. По неподтвержденным данным, травмы они получили во время экстренной эвакуации.

Между тем, Ространснадзор сообщил, что начнет внеплановую проверку перевозчика после этого инцидента.