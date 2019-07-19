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Nordwind Boeing 737-800 Нордвинд Севергый ветер (2019) | Фото:Flickr/Papas.Dos

СКР начал проверку после инцидента с самолетом Nordwind в Шереметьево

СКР начал проверку после инцидента с самолетом авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево. Во время рулежки на ВПП, якобы, произошло задымление в передней части салона.
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"По предварительным данным, сегодня, примерно в 1 час 4 минуты, на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва - Ереван, при рулежке на взлетно-посадочно полосе, произошло задымление кабины передней части самолета. Командиром воздушного судна было принято решение об экстренной эвакуации пассажиров, в связи с чем были надуты спасательные трапы. На борту находилось 173 пассажира и 12 членов экипажа", - говорится в сообщении управления.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в аэропорту Шереметьево сообщили о восьми пострадавших и двух госпитализированных пассажирах. По неподтвержденным данным, травмы они получили во время экстренной эвакуации.

Между тем, Ространснадзор сообщил, что начнет внеплановую проверку перевозчика после этого инцидента.

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СКР начал проверку после инцидента с самолетом Nordwind в Шереметьево

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Теги: скр, nordwind, шереметьево, проверка, задымление



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Ранее 19.07.2019 11:09 Мск СКР назвал предварительную причину "задымления" в самолете Nordwind в Шереметьево

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