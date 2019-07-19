10 Августа 2020
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ДНР, Донбасс, ВСУ (2018) | Фото: официальный сайт ДНР

Зеленский готов отдать приказ о наступлении в Донбассе, - его советник

Советник украинского президента Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что тот может отдать армии приказ о наступлении в Донбассе. Об этом он сказал "Цензору".
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Потураев подчеркнул, что Зеленский - "человек очень решительный" и в случае необходимости отдаст приказ о всеобщей мобилизации, поскольку есть вещи, которые для него значат больше, чем человеческая жизнь.

"Если будет ситуация, при которой будет необходимо двинуться вперед и будет необходимо отдать такой приказ, - он его отдаст", - заверил Потураев.

Непонятно, является ли это личным мнением Потураева или сигналом от Зеленского. В свете предстоящих уже в это воскресенье выборов в Раду это точно не повысит рейтинг его "Слуги народа", которая имитирует нацеленность на окончание войны в Донбассе. Сам Зеленский называет свободный от украинской власти Донбасс "оккупированным".

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Зеленский готов отдать приказ о наступлении в Донбассе, - его советник

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс



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