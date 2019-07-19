Деньги от повышения НДС на пальмовое масло направят на поддержку молочной отрасли

Средства, полученные за счет повышения НДС для продуктов, содержащих пальмовое масло, направят на поддержку производства отечественной молочной продукции. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Пальмовое масло оставляют в тропиках

Предложение повысить НДС с 10% до 20% для продукции, содержанием тропического масла, будет оформлено поправкой ко второму чтению законопроекта о льготном режиме налогообложения на плодово-ягодную продукцию, сообщила пресс-служба "нижней палаты" со ссылкой на заявление председателя. Таким образом, закон может быть принят уже в весеннюю сессию.

Володин не привел оценку возможных поступлений в бюджет, но отметил, что эти деньги могли бы помочь молочной отрасли, в том числе, снижением себестоимости продукции, в составе которой будет натуральное молоко.

"Мы прогнозируем, что импорт пальмового масла будет замедлен. Если в прошлом году его рост составил более 20%, то после этого решения он станет замедляться", — сказал председатель Госдумы.

Ранее эксперты Накануне.RU отмечали, что использование переработчиками пальмового масла влияет на стоимость закупа молока. "Цены на молоко на протяжении года стоят на месте, их держат переработчики. Причина, с одной стороны, в конкуренции, с другой – в возможности использовать вместо животного белка более дешевые ингредиенты, то же пальмовое масло. Цена на натуральное молоко должна быть выше, так как это более качественный продукт, но чтобы конкурировать, мы вынуждены подстраиваться. Сейчас в регионе производство молока идет в рост, члены ассоциации (в "Молпермь" входит 29 сельхозорганизаций) нарастили объемы на 4,3%. Строятся комплексы, увеличивается надой, дело за спросом и ценой", – рассказал директор Союза производителей молока Пермского края Николай Капустин.

Эксперты прогнозировали рост стоимости продуктов с содержанием пальмового масла. Оно используется не только в кондитерской и молочной продукции, отмечает руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. За счет свойств своих твердых жиров это масло хорошо применяется, например им смазывают металлургическое оборудование. Техническое пальмовое масло также используется для производства косметических средств.