В Utair озвучили причину возвращения в Сургут самолёта, который должен был улететь в столицу

Utair объяснила, почему её Boeing 737-524, собиравшийся увезти пассажиров из Сургута в Москву, вернулся в экономическую столицу Югры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, самолет вылетел рейсом UT286 Сургут – Москва в семь утра по местному времени. Он должен был приземлиться во Внуково в 10.00 по Москве. Однако, набрав высоту в 10 км, в районе Ханты-Мансийска борт снизился до 3 км, развернулся, на подлёте к Сургуту выполнил около десятка кругов (возможно, вырабатывая топливо) и приземлился в аэропорту вылета.

В пресс-службе Utair Накануне.RU сообщили, что борт вернулся в аэропорт вылета из-за датчика кондиционирования. Посадка прошла в штатном режиме.

"Планируется вылет в ближайшее время по согласованию с аэропортом", - уточнил перевозчик.

Напомним, это уже второе за утро происшествие с бортом авиакомпании. Уральские следственное управление на транспорте СКР начало проверку внеплановой посадки в Екатеринбурге самолёта Utair, летевшего из Самары в Сургут. В авиакомпании заявили, что причина – в срабатывании датчика топлива. На борту находились 116 пассажиров (из них один ребенок) и пять членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.