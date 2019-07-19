10 Августа 2020
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Екатеринбург, Исеть, маслянистая вода (2017) | Фото: Накануне.RU

В акватории городского пруда Екатеринбурга опять появилось загадочное пятно

В Екатеринбурге природоохранная прокуратура выясняет причины появления "маслянистого пятна" в акватории городского пруда.

Странное пятно появилось сегодня в непосредственной близости от Макаровского моста. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сотрудники прокуратуры совместно с представителями департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу проведут выездную проверку.

Специалистами лаборатории будут отобраны пробы воды на предмет превышения предельной концентрации вредных веществ. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут обязательно приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в августе прошлого года активисты общественного движения "Гражданский патруль" выявили факт сброса нефтепродуктов в реку Исеть в уральской столице. Они пожаловались в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и мэрию. По итогам проверки виновники появления масляного пятна на городском пруду Екатеринбурга получили выговоры.

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В акватории городского пруда Екатеринбурга опять появилось загадочное пятно

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Теги: пруд, пятно, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 19.07.2019 10:55 Мск В мэрии Екатеринбурга назвали возможную причину появления маслянистого пятна на городском пруду

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