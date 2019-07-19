В акватории городского пруда Екатеринбурга опять появилось загадочное пятно

В Екатеринбурге природоохранная прокуратура выясняет причины появления "маслянистого пятна" в акватории городского пруда.

Странное пятно появилось сегодня в непосредственной близости от Макаровского моста. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сотрудники прокуратуры совместно с представителями департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу проведут выездную проверку.

Специалистами лаборатории будут отобраны пробы воды на предмет превышения предельной концентрации вредных веществ. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут обязательно приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в августе прошлого года активисты общественного движения "Гражданский патруль" выявили факт сброса нефтепродуктов в реку Исеть в уральской столице. Они пожаловались в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и мэрию. По итогам проверки виновники появления масляного пятна на городском пруду Екатеринбурга получили выговоры.