На Среднем Урале реализован крупнейший инвестиционный проект последних десятилетий

На Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ) ввели в эксплуатацию уникальный прокатный комплекс, который по своей технико-технологической оснащенности превосходит все российские и европейские аналоги, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области. Пуск состоялся в канун Дня металлурга и приурочен к 75-летию КУМЗа.

По словам первого заместителя губернатора Алексея Орлова, комплекс построили благодаря реализации инвестиционного проекта стоимостью свыше 46 млрд руб., что позволит выпускать стопроцентно инновационную продукцию, востребованную в авиастроении, космонавтике, судостроении, транспортном машиностроении.

"Реализация проекта началась в 2012 году, первая очередь была завершена в 2015 году запуском цеха холодной прокатки, - напомнил первый вице-губернатор в ходе церемонии пуска объекта. - С выводом на проектную мощность второй очереди – цеха горячей прокатки и цеха термомеханической обработки – объемы производства увеличится на 166 тыс. тонн в год, себестоимость продукции снизится на 23%, будут созданы 518 новых высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, с запуском нового комплекса производительность труда на предприятии увеличится почти в три раза – до 53,5 млн руб. на человека в год. Это полностью соответствует показателям национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Председатель совета директоров КУМЗа Владимир Скорняков отметил, что из одной металлической плиты теперь можно сделать крыло самолета без стыковок, что повысит его надежность. А широкий алюминиевый лист можно использовать для широкофюзеляжных самолетов или раскроить его для использования в других отраслях.

"Вчера на совете директоров мы рассмотрели вопрос об увеличении поставок ведущим авиастроительный корпорациям мира, портфель заказов на следующий год увеличивается в 3,5 раза", - заявил Скорняков, добавив, что 50% продукции завода поставляется на экспорт.

В ходе тождественной церемонии было подписано соглашение о развитии долгосрочного сотрудничества между КУМЗом и ведущим отечественным предприятием в области авиастроения "Туполев".

Отметим, что правительство Свердловской области уделяет особое внимание Каменск-Уральскому металлургическому заводу. Инвестиционный проект строительства прокатного комплекса был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в Уральском Федеральном округе, кроме того, проекту присвоен статус приоритетного проекта Свердловской области по новому строительству с обеспечением налоговых преференций.

Напомним, что на майском заседании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей губернатор Евгений Куйвашев обратился к бизнесу с просьбой внимательно отнестись к задаче по увеличению доли предприятий с инновациями, которую поставил президент России. К 2024 г. их доля в России должна вырасти до 50%. "Установлен показатель по росту затрат на исследования и разработки. Сегодняшний рост в пределах 8% в год не позволяет достичь этих показателей, нам нужно существенно изменить свои планы", - выступил Евгений Куйвашев. Второе прозвучавшее пожелание к промышленникам - включиться в проект разработки индивидуальных программ повышения производительности труда и внедрению инновационных процессов. "Мы планируем вовлечь в реализацию проекта не менее 300 предприятий, в том числе 40 в текущем году", - отметил губернатор.