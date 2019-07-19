10 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
Сергей Цивилев, Сергей Цивилёв (2018) | Фото: kremlin.ru

"Вы мне мешаете работать": губернатор Цивилев отчитал журналиста и запретил себя снимать

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отчитал женщину, которая снимала его во время посещения Киселевска.

"Вы спросили у меня, согласен ли я на вашу съемку? Еще раз: я приехал работать сюда. Не надо меня снимать", - заявил Цивилев.

Губернатор заявил, что женщина должна была спросить у него согласие на съемку. "Вы мне мешает работать", - добавил он.

Женский голос за кадром уверяет, что она - журналист и у нее есть регистрация Роскомнадзора. На ее резонный вопрос, почему ей запрещают снимать, в то время как другие журналисты беспрепятственно выполняют свою работу, Цивилев ответил, что это его пресс-служба.

Как передает Regnum, видео инцидента появилось в Сети, пресс-служба администрации Кемеровской области пока не отреагировала на него.

В Киселевск Цивилев приехал не в первый раз за последнее время. Причиной стало недовольство местных жителей экологической ситуацией. Напомним, жители города попросили убежища в Канаде из-за плохой экологии. Горожане обратились за помощью к премьер министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антонио Гуттерешу. Они записали видеообращение, в котором просят предоставить им статус беженцев.

"Этой зимой весь мир увидел наш черный снег, - говорится в видеообращении жителей Киселевска. - Мы задыхались от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли".

После Цивилев в своем Instagram сообщил после визита в Киселевск, что жителей переселят.

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"Вы мне мешаете работать": губернатор Цивилев отчитал журналиста и запретил себя снимать

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Теги: сергей цивилев, киселевск, журналист



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