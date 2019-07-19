10 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
молебен &quot;о вразумлении депутатов&quot;, Верховная рада (2017) | Фото: youtube.com

Стало известно, кто и с каким результатом проходит в новую Раду по спискам

Вчера на Украине были обнародованы последние рейтинги партий перед выборами в Верховную раду. И вчерашний день был последним, когда это можно было делать. Опросы показывают примерно ту же самую картину, которая сохранялась в последний месяц, и позволяют довольно точно предсказать результаты выборов по спискам.
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Напомним, 225 депутатов Рады будут избираться по пропорциональной системе, а 225 - по одномандатным округам. По данным центра "Социальный мониторинг" и группы "Рейтинг", в парламент точно проходят четыре партии: пропрезидентская "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук), "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко") и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Вычитая голоса, отданные за те партии, которые не пройдут в парламент, то есть считая от 225 мест в Раде, "Слуга народа" может рассчитывать на 50-60% от них. "Европейская солидарность" и "Батькивщина" набирают по 10-15%, а "Оппозиционная платформа – За жизнь" - чуть больше каждой из них. На грани прохождения еще "Голос" Святослава Вакарчука, но, вероятнее всего, он все же не проходит. Остальные партии в парламент точно не попадут, в том числе "Радикальная партия" Олега Ляшко и "Оппозиционный блок", контролируемый олигархом Ринатом Ахметовым и ориентирующийся на отнятие голосов от "Оппозиционной платформы".

В одномандатных округах ключевой интригой является то, насколько сохранила влияние на местах предыдущая власть и насколько ее может одолеть рейтинг "Слуги народа" и президента Владимира Зеленского, проецируемый на кандидатов от этой партии. Также важным будет противостояние в юго-восточных областях между кандидатами от "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы", а в западных - между порошенковской "Евросолидарностью" и "Голосом" Вакарчука, между которыми даже произошел конфликт.

Выборы в Раду пройдут в это воскресенье, 21 июля. Зеленский имеет хорошие шансы получить лояльный парламент с минимальным привлечением в правящую коалицию других фракций.

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Стало известно, кто и с каким результатом проходит в новую Раду по спискам

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Теги: Украина, выборы в Верховную раду



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