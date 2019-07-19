10 Августа 2020
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Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Летевший в Москву из Сургута Boeing 737 вернулся в аэропорт вылета

Еще одна незапланированная посадка произошла с самолетом авиакомпании Utair утром в пятницу, 19 июля. Самолет Boeing 737-524 вылетел рейсом UT286 Сургут-Москва в семь утра по местному времени и должен был приземлиться во Внуково в 10:00 мск. Однако, согласно данным сайта Flightradar24, набрав высоту в 10 км, в районе Ханты-Мансийска борт снизился примерно до 3 км, развернулся, на подлете к Сургуту выполнил около десятка кругов (возможно, вырабатывая топливо) и приземлился в аэропорту вылета. Причины возврата борта пока не ясны. Согласно расписанию на сайте Внуково, теперь рейс перенесен на 14:30, в 18:08 мск он должен приземлиться в столице.

сургут(2013)|Фото: Фото: Накануне.ru

Между тем, Уральские следственное управление на транспорте СКР начало проверку в связи с другим утренним инцидентом самолета Utair. Рейс UT414 должен был проходить по маршруту Самара – Сургут, но Boeing внепланово сел в Екатеринбурге. В авиакомпании заявили, что причина в срабатывании датчика топлива. На борту находились 116 пассажиров (из них один ребенок) и пять членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

"Следственными органами запрошены документы о причинах технической неисправности воздушного судна, о принятых мерах по устранению технической неисправности, сведения о квалификации экипажа воздушного судна, опрашиваются наземные службы аэропорта, а также представители авиакомпании, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

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Летевший в Москву из Сургута Boeing 737 вернулся в аэропорт вылета

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Теги: utair, москва - сургут, boeing 737, возвращение



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Ранее 19.07.2019 12:00 Мск Прокуратура начала проверку после возвращения в Сургут самолета, вылетевшего во Внуково
Ранее 19.07.2019 10:00 Мск В Utair озвучили причину возвращения в Сургут самолёта, который должен был улететь в столицу

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