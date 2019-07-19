10 Августа 2020
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Общество В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Россияне смогут получить субсидии из бюджета на первый взнос по ипотеке

Президент России Владимир Путин поручил Правительству проработать вопрос субсидирования первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотеке. Предложения кабмин должен представить до 1 сентября 2019 г.
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Механизмы субсидирования ипотеки, напомним, действуют для семей с многодетными детьми, они также могут получить жилищный займ по сниженной ставке в 6% годовых. Новый механизм субсидирования должен быть разработан для семей со средним достатком в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как ранее сообщало Накануне.RU, возможное замедление на рынке жилищного строительства эксперты связывали с отказом от привлечения средств дольщиков, на смену этому механизму пришло проектное банковское финансирование - это приводит к увеличению стоимости заемных средств для застройщиков.

Напомним, средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам в мае составила 10,54%.

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Россияне смогут получить субсидии из бюджета на первый взнос по ипотеке

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Теги: ипотека, первый взнос, жилищное строительство



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