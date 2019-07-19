СМИ: Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

75-летняя актриса Инна Чурикова, получившая накануне травму во время спектакля, находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского, сообщает ТАСС. В больнице сообщили, что состояние народной артистки СССР, попавшей в хирургическую реанимацию, оценивается как тяжелое.

Это уже не первый раз, когда Чурикова получает серьезную травму. Так, в 2016 году она была госпитализирована с переломом руки после неудачного падения. В 2012 году звезда поскользнулась на входе в родной театр и сломала оба запястья, пришлось делать операцию.