Renault планирует начать производство своих электромобилей в России

Renault намерен наладить производство электромобилей в России.

Это решение французский автоконцерн уже обсудил на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Как пишут "Ведомости", руководство Renault обговорило с Мантуровым вероятность господдержки для начала изготовления электромобилей в стране.

На данный момент информации о модели, которую будут производить, нет. Также неизвестно, на каком именно заводе планируется организовать процесс сборки.

Как напоминает ПолитЭксперт, сейчас Renault реализует на российском рынке две электрических модели автомобилей: Renault Twizy и Renault Kangoo Z.E.33.

Напомним, ранее другой автоконцерн - Ford - объявил о закрытии своих заводов в России. Сообщалось, что он выставит на торги закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах.